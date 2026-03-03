Coppa del Mondo di Biathlon l’Italia in gara dal 6 all’8 marzo | obiettivo medaglie

La Coppa del Mondo di Biathlon torna dal 6 all’8 marzo con tre competizioni che si svolgeranno a Kontiolahti in Finlandia, Otepa in Estonia e Oslo in Norvegia. L’Italia parteciperà alle gare con l’obiettivo di conquistare medaglie, e le tappe si svolgeranno nelle rispettive località europee. Le competizioni sono aperte a diversi atleti provenienti da tutto il mondo.

Torna in gara Lisa Vittozzi, che guida gli Azzurri. In programma, tra le altre gare, l’individuale femminile e la 20 km maschile Torna la Coppa del Mondo di Biathlon e ci saranno tre gare importanti, che si svolgeranno nei prossimi fine settimana nella finlandese Kontiolahti, ad Otepa in Estonia nele la capitale norvegese Oslo. L’Italia punta a fare bene e con gli Azzurri che hanno svolto le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ci sarà Lisa Vittozzi, che guiderà gli atleti tricolori. Un gruppo di nove convocati che gareggeranno a Kontiolahti. La data è quella del 5 marzo, quando si svolgerà l’individuale femminile. In seguito è in programma la 20 chilometri maschile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Coppa del Mondo di Biathlon, l’Italia a Oberhof subito dopo le feste: 10 Azzurri in garaTornerà subito dopo le feste natalizie e il Capodanno il Biathlon Azzurro in gara.

Coppa del Mondo di Sci Alpino, l’Italia olimpica femminile in gara a Soldeu: anche Brignone in garaSoldeu – Torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile dopo la splendida avventura avuta alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (tre...

Aggiornamenti e notizie su Coppa del Mondo

Temi più discussi: Torna la Coppa del mondo femminile, le convocate azzurre per il fine settimana di Andorra dedicato alla velocità; Soldeu: Sofia Goggia trionfa nel secondo super-G e centra il 28° successo in Coppa del Mondo; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia sempre prima in superG.

Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa 2026: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG per le donneLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e sceglie la Val di Fassa come suggestivo teatro per un nuovo fine settimana dedicato alle ... oasport.it

Sofia Goggia a -9 da Federica Brignone: la classifica degli italiani più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpinoSofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu e ha così conquistato il suo 28mo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: sale il contatore ... oasport.it

Il conflitto può cambiare la geografia della Coppa del Mondo. E l'ottimismo della FIFA pare fuori dalla realtà - facebook.com facebook

Dopo il bronzo olimpico in discesa, torna in Coppa del Mondo di sci alpino in grande stile! Prima un terzo posto nella sua specialità, come a #MilanoCortina2026… Poi una grande vittoria in superG in Andorra! La nostra cover della settimana è tutta per So x.com