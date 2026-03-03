Coppa d’Asia femminile 2026 calciatrici Iran rifiutano di cantare inno pro-rivoluzione islamica contro Corea del Sud – VIDEO

Durante la partita di qualificazione alla Coppa d’Asia femminile 2026, le calciatrici dell’Iran, presenti sul campo contro la Corea del Sud, si sono rifiutate di cantare l’inno nazionale iraniano, rimanendo in silenzio mentre dagli altoparlanti risuonavano le note che celebrano la rivoluzione islamica. Tutte le undici giocatrici titolari sono rimaste immobili senza partecipare alla recitazione.

Quando dagli altoparlanti è partito l'inno che inneggia alla rivoluzione della Repubblica Islamica, le 11 titolari sono rimaste in silenzio. Sugli spalti, intanto, durante il silenzio delle calciatrici sono comparse diverse bandiere pre-rivoluzionarie con il leone e il sole dorati, simboli dell'Iran.

La ribellione della calciatrici iraniane in Coppa d’Asia, così sfidano il regime sull’inno. La reazione dell’allenatrice – Il videoNonostante il conflitto e il lutto nazionale imposto, la nazionale femminile iraniana di calcio ha deciso di scendere in campo trasformando la...

Le giocatrici dell’Iran si rifiutano di cantare l’inno prima della partita: gli era stato impostoIn Coppa d'Asia le giocatrici dell'Iran sono rimaste in silenzio durante l'inno nazionale in segno di protesta contro il regime, seguendo il...

