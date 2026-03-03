Controlli di Scuole sicure trovato nel parco con la droga | finisce in manette

Ieri pomeriggio a Ravenna, un giovane tunisino di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale, che lo ha sorpreso nel parco con della droga. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante i controlli del progetto

La Polizia Locale di Ravenna ha arrestato, ieri pomeriggio, lunedì, un 19enne di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nel parco cittadino "Mani Fiorite" in via Eraclea. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato addosso al giovane 2 grammi di cocaina, 41 grammi di cannabis e una sigaretta contenente sostanza stupefacente, secondo gli inquirenti quantitativo non compatibile con l’uso per fini personali. L’uomo risulterebbe già noto per reati legati allo spaccio di droga e al patrimonio. Nel corso dell’intervento sono state identificate altre due persone, un uomo e una donna, di 19 e 27 anni, che si trovavano in sua compagnia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Trovato con droga e un coltello a scatto, spacciatore finisce in manetteBologna, 17 febbraio 2026 – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bologna Pilastro con l’accusa di detenzione di droga...

Con la droga in monopattino: pusher finisce in manetteSasso Marconi (Bologna), 16 febbraio 2026 - Un uomo di 24 anni è stato arrestato, nelle vicinanze della stazione di Borgonuovo, dai carabinieri del...

