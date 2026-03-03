Controlli di Scuole sicure trovato nel parco con la droga | finisce in manette

Ieri pomeriggio, la Polizia Locale di Ravenna ha arrestato un 19enne tunisino, già conosciuto alle forze dell’ordine, nel parco durante i controlli di

La Polizia Locale di Ravenna ha arrestato, ieri pomeriggio, lunedì, un 19enne di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nel parco cittadino "Mani Fiorite" in via Eraclea. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato addosso al giovane 2 grammi di cocaina, 41 grammi di cannabis e una sigaretta contenente sostanza stupefacente, secondo gli inquirenti quantitativo non compatibile con l’uso per fini personali. L’uomo risulterebbe già noto per reati legati allo spaccio di droga e al patrimonio. Nel corso dell’intervento sono state identificate altre due persone, un uomo e una donna, di 19 e 27 anni, che si trovavano in sua compagnia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Trovato con droga e un coltello a scatto, spacciatore finisce in manetteBologna, 17 febbraio 2026 – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bologna Pilastro con l’accusa di detenzione di droga...

TARANTO - Il report della Polizia Locale di Taranto fotografa i controlli di febbraio 2026. Sanzioni anche per deiezioni canine e 4 notizie di reato per abbandono di rifiuti facebook

