Controlli antidroga nelle scuole minorenne trovato con l' hashish dentro allo zaino

La polizia locale di Ferrara ha effettuato recenti controlli antidroga nelle scuole della città. Durante un'ispezione, un minorenne è stato trovato con dell'hashish nello zaino. L'attenzione delle autorità su questo tema rimane elevata, con attività mirate a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani nei plessi scolastici.

Rimane alta l'attenzione della polizia locale, che da qualche tempo sta affrontando il tema relativo allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani nei plessi scolastici di Ferrara. Per questo, gli agenti con al seguito unità cinofila hanno effettuato una serie di.