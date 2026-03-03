Contratti telefonici presentata una proposta di legge per attivare le attivazioni fraudolente

È stata presentata una proposta di legge che mira a fermare le attivazioni fraudolente di contratti telefonici nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e delle comunicazioni elettroniche. La legge si concentra sulle attivazioni effettuate tramite contatto telefonico e si propone di limitare le pratiche ingannevoli che coinvolgono questi servizi. La proposta arriva in un momento di attenzione crescente verso le frodi nel settore.

Un Disegno di Legge finalizzato a contrastare le attivazioni contrattuali fraudolente mediante contatto telefonico nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di comunicazioni elettroniche. L'iniziativa nasce dal crescente numero di segnalazioni relative a cambi di.