Contestata la premeditazione all’operatore delle ambulanze accusato dell’omicidio di cinque anziani

Un operatore di 27 anni, autista di ambulanze, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario continuato. La procura ha contestato la premeditazione e l’uso di sostanze velenose o altri mezzi insidiosi, in relazione alla morte di cinque anziani. La vicenda coinvolge le operazioni di soccorso effettuate dal giovane e rimane al centro di un’indagine in corso.

È indagato per omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e dall'uso di sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi, un operatore di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso. Un'indagine choc scuote la Croce Rossa di Forlì. Almeno cinque anziani, tra febbraio e novembre 2025, sono morti durante o subito dopo il trasporto in ambulanza verso ospedali del territorio. L'uomo è attualmente a piede libero ma sospeso dall'associazione. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, i decessi riguarderebbero pazienti con gravi patologie ospitati in case di cura a Forlì e Santa Sofia. Su una delle vittime, deceduta a novembre, è stata già eseguita l'autopsia. L'indagine sarebbe partita da voci, voci che correvano all'interno della stessa Croce Rossa. Cinque anziani morti in ambulanza, indagato operatore Croce Rossa di Forlì per omicidio plurimo. Un operatore della Croce rossa di 27 anni e residente nel Forlivese è indagato dalla procura di Forlì con l'accusa di 'omicidio colposo plurimo'.