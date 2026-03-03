Contare i femminicidi è un atto politico | incontro con la giornalista Donata Columbro

Un incontro con la giornalista Donata Columbro si è concentrato sulla rilevazione dei femminicidi, sottolineando che contare questi casi rappresenta un atto politico più che un semplice dato numerico. La discussione ha messo in evidenza come la scelta di monitorare queste vittime rifletta un modo di interpretare e affrontare la realtà, implicando una responsabilità collettiva nel riconoscere e denunciare tali episodi.

Contare i femminicidi non è un esercizio puramente numerico. È una scelta che riguarda il modo in cui decidiamo di guardare la realtà, di nominarla, di assumerci delle responsabilità.Martedì 10 marzo, alle ore 18, al Circolo Stato Brado, in piazzetta di Resuttano, 4, a Palermo l'associazione.

Presentazione del libro di Donata Columbro "Perché contare i femminicidi è un atto politico" alla Casa delle Donne di TerniLa Casa delle Donne di Terni, venerdì 30 gennaio alle ore 18:00 nella sede di via Aminale 20–22, ospiterà la presentazione del libro "Perché contare...

Didattica inGenere: Donata Columbro ospite per parlare di dati e pregiudiziMercoledì 28 gennaio, l'Archivio di Stato di Ravenna ospiterà la conferenza di Donata Columbro, giornalista, autrice, divulgatrice e "femminista dei...

Donata Columbro: L'importanza di contare i femminicidiCosa ti ha spinta a scrivere questo libro e perché ora? Da oltre dieci anni lavoro con i dati e racconto come influenzano le nostre vite. Negli ultimi anni, mentre seguivo storie di violenza di ...

Donata Columbro al Wired Next Fest 2025 Trentino: Senza dati sui femminicidi non può esserci prevenzioneSe parlare dei femminicidi focalizzandosi sui dati può sembrare strano, con Columbro si scopre subito che non lo è. Dal suo nuovo libro Perché contare i femminicidi è un atto politico (Feltrinelli) ...

Kiev e Mosca non danno informazioni in modo trasparente sulle persone uccise o ferite nel conflitto.