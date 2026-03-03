Concorso Parmalat Educational | ultimo mese per raccontare la multiculturalità a partire dalla colazione
Fino al 31 marzo, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado possono partecipare al concorso Parmalat Educational intitolato
C’è tempo solo fino al 31 marzo per partecipare a Un mondo di colazioni – La multiculturalità delle classi tra latte e abitudini, il concorso Parmalat Educational per l’anno scolastico 2025-2026, rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Un progetto che valorizza la multiculturalità delle classi partendo dal racconto della colazione come. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dallinga alla terza gara di fila tutta in panchina: un’eventuale cessione solo a fine mese. Dalla Grecia convinti: il terzino vuole partire. Thijs e Lyko scontenti, Sulemana verso CagliariSulemana attende il via libera per Cagliari: e il Bologna sonda Prati, in uscita dai sardi, con il Torino in pole.
Leggi anche: Morcone, al via “Memorive”: concorso letterario per raccontare i territori