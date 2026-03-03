Concorso IRC | ripartizione ufficiale dei posti per diocesi pubblicata dal Ministero dell’Istruzione per infanzia primaria e secondaria

Il Ministero dell’Istruzione ha reso pubblica la ripartizione ufficiale dei posti disponibili per il concorso IRC, suddivisi tra le diverse diocesi. La distribuzione riguarda le posizioni per le categorie di infanzia, primaria e secondaria. La pubblicazione fornisce dettagli precisi sui numeri assegnati a ciascuna diocesi e rappresenta un passaggio fondamentale per le prossime fasi del concorso.