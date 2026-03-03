Concorso docenti PNRR3 | ecco le convocazioni per la prova suppletiva

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato le date per la prova suppletiva del concorso docenti PNRR3. La prova per i candidati della scuola dell'infanzia e primaria si terrà il 18 marzo, mentre quella per i docenti della scuola secondaria si svolgerà il giorno successivo, il 19 marzo. Le convocazioni sono state comunicate ufficialmente ai partecipanti.

