Concorsi pubblicate le graduatorie dei 63 funzionari vincitori dei profili economici

Sono state rese pubbliche le graduatorie dei 63 funzionari vincitori dei concorsi banditi dal dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana. I due concorsi riguardano figure di funzionario economico-finanziario e di controllo di gestione, e mirano a rafforzare gli uffici e i dipartimenti con sede a Palermo. Le nomine sono state ufficializzate e le graduatorie sono ora accessibili.

Pronte le graduatorie dei vincitori dei due concorsi banditi dal dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana per reclutare figure di funzionario economico-finanziario e di controllo di gestione, che andranno a rafforzare gli uffici e i dipartimenti che hanno sede a Palermo.