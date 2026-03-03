Concorsi della Regione pubblicate le graduatorie dei 63 funzionari vincitori dei profili economici

Sono state pubblicate le graduatorie per 63 funzionari risultati vincitori nei due concorsi banditi dal dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana. I professionisti assumeranno ruoli nei settori economico-finanziario e di controllo di gestione, con incarichi presso gli uffici e i dipartimenti con sede a Palermo. Le selezioni riguardano le figure professionali che si sono aggiudicate i posti disponibili.

Gli elenchi di coloro che potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato, non appena verrà approvato il bilancio consolidato, sono stati pubblicati sul sito del dipartimento Funzione pubblica “La Regione continua a perseguire l'obiettivo di rinnovare il proprio personale e potenziare gli organici – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – I nuovi vincitori di concorso potranno presto cominciare a lavorare negli uffici, mettendo a frutto competenze e preparazione e contribuendo a migliorare la macchina amministrativa”.La graduatoria ECOFI può essere consultata a questo link; la graduatoria COGE a quest'altro. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

