Con l’annuncio dei candidati si apre la fase culminante della più attesa competizione letteraria italiana. Tra riflessioni filosofiche, memoir intensi e romanzi storici, si delineano i protagonisti che aspirano alla cinquina finale. È un momento in cui la letteratura lascia il silenzio delle pagine e si trasforma in un evento pubblico e condiviso.

C ’è un momento preciso dell’anno in cui la letteratura italiana smette di essere un fatto solitario, fatto di pagine lette in silenzio, e diventa un evento collettivo. Quel momento è arrivato: con l’annuncio degli ultimi nomi che compongono la lista dei 79 candidati al Premio Strega 2026, si alza ufficialmente il sipario sulla sfida culturale più amata e discussa del nostro Paese. Una sfida che, quest’anno, raggiunge un traguardo storico: 80 anni di vita e lo fa con un’edizione che promette di essere tra le più vivaci di sempre. Per l’occasione ha deciso anche di cambiare d’abito. E così, la consueta cornice del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia di Roma lascerà il posto alla solennità del Campidoglio per la serata finale dell’8 luglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con l'annuncio della lista completa dei candidati entra nel vivo la competizione letteraria più attesa. Tra riflessioni filosofiche, memoir crudi e romanzi storici, ecco tutti i protagonisti che sognano la cinquina finale

Oscar 2026: la corsa verso la notte più importante di Hollywood è entrata nel vivo con il tradizionale pranzo che riunisce tutti i candidatiLa serata degli Oscar 2026 è prevista per domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con la conduzione affidata a Conan O’Brien.

Canone Rai 2026, ecco chi non dovrà pagarlo più: la lista completa dei requisiti per l’esenzioneIl canone Rai, tassa introdotta nel 1938 per finanziare i servizi pubblici radiotelevisivi italiani, è una tassa assai discussa e spesso contestata...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Con l'annuncio della lista completa dei...

Discussioni sull' argomento Italrugby, gli Azzurri convocati per l’Inghilterra; La mossa di Anna Nucera spariglia le carte, presenta 4 simboli di lista, dialoga con 5stelle, Versace e Polo civico e annuncia: Pronta a farmi da parte · ilreggino.it; Rock and Roll Hall Of Fame, ecco i candidati 2026; FATE: la mobilitazione operaia che sta cambiando il clima sociale.

Paulo Dybala papà: è nata Gia. L’annuncio con una tenera foto sui social - facebook.com facebook

“Scoperto un nuovo dipinto di Rembrandt”, l’annuncio del Rijksmuseum di Amsterdam - la Repubblica x.com