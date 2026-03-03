Con il Signum Saxophone Quartet il sogno americano attraversando Dvo?ák Gershwin e Bernstein

Il Signum Saxophone Quartet presenta un programma dedicato alla musica americana, includendo brani di Dvorák, Gershwin e Bernstein. Lo spettacolo mette in evidenza come le sonorità di questa terra siano state interpretate attraverso un dialogo tra tradizione popolare e influenze contemporanee. La performance si svolge in un teatro cittadino, attirando un pubblico appassionato di musica classica e jazz.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare C’è un’America sonora che nasce dall’incontro tra radici popolari e slanci moderni, tra la nostalgia delle grandi pianure e il ritmo elettrico delle metropoli. È un paesaggio musicale attraversato da contaminazioni, spiritualità, energia urbana e teatro. Un territorio ideale che il Signum Saxophone Quartet, tra le formazioni più carismatiche della scena musicale, esplora trasformando il quartetto di sassofoni in una vera e propria orchestra in miniatura. Questo viaggio prende forma giovedì 5 marzo alle 20.30 in Sala Palco... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Signum Saxophone Quartet e Sarah Maria SunI quattro sassofonisti del SIGNUM Saxophone Quartet insieme al soprano Sarah Maria Sun saranno gli ospiti del concerto di mercoledì 25 febbraio, alle...

Canzoni contro le guerre, Paola Sabbatani Quartet in concerto con "Il sogno più strano"Venerdì 20 febbraio il Forlimpopoli Folk Club torna al Teatro Verdi con un nuovo appuntamento dedicato alla musica live: sul palco per l'occasione...

Signum Saxophone Quartet il 22 febbraio sul palco del Ponchielli 'BACHianas'La Stagione Concertistica prosegue con il primo degli appuntamenti di diversaMente concerti, che vede protagonisti la duttilità e la curiosità dei Signum Saxophone Quartet, che si esprimono nell’ampio ... cremonaoggi.it

Sarah Maria Sun e il Signum Saxophone Quartet al Teatro degli Impavidi per Concerti a TeatroMartedì 3 marzo alle 20.45 il Teatro degli Impavidi di Sarzana ospiterà il concerto del soprano Sarah Maria Sun insieme al Signum Saxophone Quartet, nuovo ... cittadellaspezia.com

I quattro sassofoni del SIGNUM saxophone quartet e la voce di Sarah Maria Sun pronti a trasportarci in un viaggio incredibile! Un programma dedicato ai migranti di tutte le epoche, con i suoni e le storie dei nostri antenati, dalla musica classica ai grandi - facebook.com facebook