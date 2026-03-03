con il cuore in gola paura da doha a beirut droni sulle nostre teste speriamo di tornare

Da Doha a Beirut, persone in ansia vivono momenti di paura per la presenza di droni sopra le teste. Questi eventi hanno causato cancellazioni di voli e un’attesa lunga e difficile, che ha visto molti passare le notti a cercare notizie e aggiornamenti. Ciò ha trasformato quello che avrebbe dovuto essere un viaggio tranquillo in un’esperienza di tensione e incertezza.

Firenze, 3 marzo 2026 – Quella che doveva essere una vacanza o un semplice scalo tecnico si è trasformata in un’attesa sospesa, scandita da allarmi, voli cancellati e notti passate con il telefono in mano a cercare aggiornamenti. La guerra che sta infiammando il Medio Oriente ha sorpreso anche diversi fiorentini, rimasti bloccati tra Emirati, Qatar e Libano mentre lo spazio aereo veniva chiuso a intermittenza e i sistemi di difesa entravano in funzione. Passeggeri bloccati negli aeroporti dopo l'attacco in Iran Fabrizio Borgioli, 59 anni, commercialista, è a Dubai con la famiglia. Erano arrivati sabato in albergo per qualche giorno di vacanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Calciatore napoletano bloccato a Dubai: "Missili abbattuti sulle nostre teste"Tra gli italiani bloccati a Dubai c'è anche l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Danilo D'Ambrosio.

Guerra in Medio Oriente, 14 ragazzi fiorentini bloccati a Beirut. “Siamo al sicuro, speriamo di partire presto”Firenze, 2 marzo 2026 – A causa della guerra in Medio Oriente, un gruppo di fiorentini è bloccato a Beirut, capitale del Libano.

