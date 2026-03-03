Comunicato Stampa | Dreame dà il via alle offerte di primavera | super sconti dal 3 al 16 marzo

Dreame ha annunciato l’inizio delle offerte di primavera, che dureranno dal 3 al 16 marzo. La promozione riguarda dispositivi dotati di aspirazione potente, funzioni di lavaggio intelligente e navigazione avanzata basata su intelligenza artificiale. Questi prodotti sono progettati per offrire una pulizia efficace su diverse superfici, combinando tecnologia e praticità in un unico dispositivo.

Il massimo della tecnologia per una pulizia profonda e senza pensieri. Dotato di un potente sistema di aspirazione, lavaggio intelligente e una navigazione avanzata basata su AI, questo dispositivo garantisce una pulizia impeccabile su ogni superficie. Il sistema di svuotamento e lavaggio automatico dei mop riduce al minimo la manutenzione, offrendoti una pulizia sempre efficiente senza alcuno sforzo. Con una lunga autonomia e spazzole anti-groviglio, è la soluzione ideale anche per chi ha animali domestici. Scopri il rivoluzionario Tritarifiuti Dream SF25: il Sistema a Tripla Lama offre un taglio multidimensionale schiacciando i rifiuti alimentari in pochi secondi.