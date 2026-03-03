Alle 21 si gioca al Sinigaglia il match tra Como e Inter, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Il primo tempo si conclude con il punteggio di 0-0, senza reti segnate. La partita, seguita in diretta, vede le due squadre affrontarsi con ritmo e intensità, ma senza che nessuna delle due riesca a trovare la rete fino all’intervallo.

Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter LIVE 0-0: il primo tempo termina a reti bianche

Leggi anche: Roma-Como 0-0 LIVE: termina il primo tempo

Sassuolo Inter 0-2 LIVE: termina il primo tempoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Una selezione di notizie su Como Inter

Temi più discussi: Como-Inter, la diretta dal Sinigaglia; Como-Inter, dove vederla in streaming e in tv; Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); La Radiocronaca di Como-Inter su Radio Tv Serie A.

Como-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: finito il primo tempoLa diretta live di Como-Inter di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE - Como-Inter 0-0, 39': grande respinta di Martinez sulla conclusione velenosa di Nico PazCOMO-INTER 0-0 LIVE MATCH 38' - Carlos Augusto prima ottimo in chiusura su Paz, poi commette fallo su Perrone. 36' - Ottima parata di Martinez che respinge la bordata di Nico Paz da appena fuori area. msn.com

Prima del calcio d'inizio di Como-Inter, un minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi, che ha allenato l'Inter nella stagione 1982/1983. x.com

Como Inter: kick-off now Como Inter: calcio d'inizio - facebook.com facebook