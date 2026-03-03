Como-Inter Coppa Italia 03-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Frattesi e Diouf dal 1? Thuram in panchina

Martedì sera alle 21:00 si gioca la prima semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter al Sinigaglia. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Frattesi e Diouf in campo fin dall’inizio, mentre Thuram è in panchina. Sono state diffuse anche le quote e i pronostici relativi alla partita.

Martedì si disputa la gara d'andata della prima semifinali di Coppa Italia e il Como attende l'Inter al Sinigaglia. Per il Como su tratta della prima semifinale in questo torneo dopo ben 40 anni, quindi c'è grande voglia di arrivare in fondo. I lariani stanno disputando una stagione pazzesca e sono infatti anche protagonisti in.