Commissione Pari Opportunità sparita da luglio il caso in Comune

Da luglio non si riunisce più la Commissione comunale Pari Opportunità, un organismo composto da rappresentanti eletti in consiglio comunale e da figure designate dall’Amministrazione, provenienti da associazioni e enti di diversi settori. La sua assenza da mesi ha sollevato interrogativi tra i membri e le realtà coinvolte, mentre nessuna convocazione ufficiale è stata annunciata dall’amministrazione comunale.

Da sette mesi non viene convocata la Commissione comunale Pari opportunità, un organismo importante del quale fanno parte rappresentanti eletti in consiglio comunale e altre figure che vengono indicate dall'Amministrazione e fanno parte di associazioni ed enti che rappresentano vari settori della comunità pordenonese. L'assise comunale aveva già indicato i membri nel corso di una seduta che si era tenuta nei mesi scorsi, ma da allora non sono mai stati eseguiti gli altri passi necessari per rendere pienamente operativa la Commissione che resta in carica sino alla fine del mandato. Oltre a questo la Commissione precedente, valida sino a quando non sarà completata quella nuova, non è mai stata convocata dallo scorso luglio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Lite sulla commissione pari opportunitàIl Consiglio dell’Unione Valdera ha approvato la composizione della Commissione Pari opportunità per il biennio 2025/2026, confermando l’impegno del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Commissione Pari Opportunità Temi più discussi: Commissione Pari Opportunità sparita da luglio, il caso in Comune; Gruccia, la Commissione Pari Opportunità di Montevarchi: Difendere il punto nascita significa difendere donne e futuro del territorio; Montevarchi: costituita la nuova Commissione Pari opportunità. Pronto il programma di eventi per la Giornata della donna; L’Albero della Vita: a Follonica in piazza un flash mob contro la violenza sulle donne. Bolzano, la Commissione Pari Opportunità apre a 5 donne esterne e lancia la marcia del 7 marzoPresentato in Municipio il bando per integrare la Commissione con nuove componenti esterne. Il 7 marzo il corteo per le vie della città con scarpe diverse simbolo delle disuguaglianze ... altoadige.it La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità di Montevarchi si presenta con le iniziative per l’8 marzo dal titoloUn ciclo di iniziative dal titolo Donne rese invisibili – Donne, Democrazia e Libertà: quattro appuntamenti tra mostra fotografica, proiezioni e incontri di approfondimento dedicati alla condizione ... arezzonotizie.it “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Comune di Sansepolcro, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione Pari Opp facebook Si insedia a Falconara la commissione pari opportunità: eletti all'unanimità presidente e vicepresidente x.com