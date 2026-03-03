Comitato per il Sì all' attacco | L' Anm occupa il sesto piano della Cassazione è legittimo?

Il Comitato per il Sì ha sollevato una domanda sull’occupazione del sesto piano della Cassazione da parte dell’Anm, chiedendosi se questa azione sia legittima. La discussione si inserisce nel contesto del referendum, con un focus sulla gestione degli spazi all’interno del Palazzo di giustizia di Roma. La questione riguarda direttamente chi utilizza le aree dell’edificio e le modalità di accesso.

Avviata una richiesta di accesso agli atti per verificare contratti, autorizzazioni e spese relative agli spazi al sesto piano del "Palazzaccio" Nel dibattito legato al referendum si inserisce una questione relativa all'utilizzo di spazi all'interno del Palazzo di giustizia di Roma. La richiesta è perentoria, non lascia grandi margini di interpretazione: "È legittima l'occupazione del sesto piano della Cassazione da parte dell'associazione privata Anm?". Insieme ad altre associazioni e gruppi professionali, il Comitato nazionale per il Sì al referendum ha infatti annunciato l'intenzione di chiedere chiarimenti in merito alla presenza di una sede dell'Associazione nazionale magistrati al sesto piano del cosiddetto "Palazzaccio", edificio che ospita la Corte suprema di Cassazione.