In un’intervista a Fabrizio Romano si parla di come si racconta il calciomercato, con attenzione alle dinamiche e alle curiosità che caratterizzano questa fase del mondo del calcio. Nel frattempo, si ricorda che nella discografia di Pino Daniele, la colonna sonora del film di Massimo Troisi Le Vie del Signore sono finite del 1987 non figura tra i suoi lavori più noti.

Nell’infinita discografia di Pino Daniele, la colonna sonora del film di Massimo Troisi Le Vie del Signore sono finite (1987) non è tra i primi capolavori che vengono in mente ripercorrendo la sua carriera. Chissà perché Fabrizio Romano, nato sì a Napoli, ma 6 anni dopo l’uscita nelle sale della pellicola, ci si è tanto affezionato, in particolare alla canzone Qualcosa arriverà. Forse per le sonorità allo stesso tempo nostalgiche e sognanti, piene di speranza. O forse perché “'o suonno se ne và” è diventato il suo mantra per almeno un terzo dell’anno, ogni anno, da quasi una quindicina d’anni. Da giugno a settembre e per tutto il mese di gennaio, l’universo del calcio pende dai suoi Here We Go. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come si racconta il calciomercato, intervista a Fabrizio Romano

DAZN Transfer by Fabrizio Romano torna per il calciomercato invernaleDAZN Transfer by Fabrizio Romano torna per il calciomercato invernale con cinque puntate live tra gennaio e febbraio, aggiornamenti in tempo reale e...

Calciomercato Inter, nessuna mossa a gennaio? Fabrizio Romano spiga il perché i nerazzurri non sono intervenutiMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato.

MAINOO: SCELTA PRONTA! THIAGO SILVA, LA CHIAMATA! NOVITÀ ZIRKZEE, JONATHAN DAVID TRA CENE E FUTURO

Una selezione di notizie su Fabrizio Romano

Discussioni sull' argomento Fabrizio Romano, account fake posta immagini oscene e razziste: L’ho fatto chiudere e mi insultano; Retroscena Romano: Ho annunciato un colpo dell’Inter con tanto di foto! E poi invece…; Tim, dopo 32 anni torna lo spot della Sip Una telefonata ti allunga la vita con Massimo Lopez. Mossa in vista di Sanremo?; Milan, Romano: Ecco come il Milan ha intenzione di premiare Bartesaghi.

Fabrizio Romano: “De Bruyne vuole dare ancora qualcosa di importante” Il rientro in gruppo di Kevin De Bruyne riaccende entusiasmo e prospettive in vista del finale di stagione. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano sottolinea il peso del momento. “De - facebook.com facebook

McKennie ha firmato il rinnovo con la Juventus fino al 2030, annuncio nelle prossime ore [Fabrizio Romano] x.com