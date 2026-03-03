Come funziona la Capsula della salute | il check up gratuito già quasi sold out Video

A Bologna, il progetto della Capsula della salute ha riscosso grande interesse: in poche ore sono state effettuate mille prenotazioni e l’intera disponibilità per i prossimi due mesi è già esaurita. L’iniziativa, realizzata con il supporto dell’Ausl e del Comune, permette di accedere a un check-up gratuito presso il DumBo fino a dicembre. La risposta della popolazione è stata molto positiva.

Bologna, 3 marzo 2026 – Mille prenotazioni in poche ore, e due mesi già sold out: è piaciuta a tanti l'idea della Capsula della salute che resta attiva e gratuita fino a dicembre al DumBo grazie alla collaborazione tra Ausl e Comune. Capsula della salute a Bologna: il video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Come funziona la Capsula della salute Il test dura circa un quarto d'ora: in 15 minuti vengono monitorati i parametri medici fondamentali come la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Ma la rilevazione non finisce qui: attraverso domande specifiche, la macchina riesce a valutare anche lo stato di forma fisica e psicofisica e la correttezza della nutrizione.