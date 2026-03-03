come dovrebbe cambiare la legge elettorale secondo il governo

Il governo propone di modificare la legge elettorale adottando un sistema proporzionale con un premio di maggioranza. La proposta include l’introduzione di un premio che garantisce una maggioranza stabile e si basa su liste di candidati con soglie di sbarramento. La riforma mira a cambiare le regole di assegnazione dei seggi e l’organizzazione delle liste elettorali.

Giovedì 26 febbraio i partiti che sostengono il governo Meloni hanno depositato in parlamento una proposta per cambiare la legge elettorale, cioè l’insieme di regole che stabiliscono come vengono assegnati i seggi alla camera e al senato sulla base dei voti degli elettori. In concreto, il nuovo sistema rafforza il peso in parlamento della coalizione più votata, per rendere più semplice la formazione di un governo dopo le elezioni. La proposta ha subito aperto uno scontro politico. Secondo il governo e i partiti della maggioranza, la riforma serve a ridurre l’incertezza dopo il voto e a evitare equilibri parlamentari fragili. Per gli... 🔗 Leggi su Internazionale.it

La Russa: Tempi per cambiare legge elettorale ci sono, deciderà Parlamento – Il video(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "A me piace immaginare che la migliore legge" elettorale "possibile sia quella che sia idonea a garantire il...

Le preferenze come ai tempi della Dc: così Meloni vuole cambiare la legge elettoraleIl centrodestra ha depositato in Parlamento una nuova legge elettorale che guarda alle Politiche del 2027.

NUOVA LEGGE ELETTORALE: CHI LA FA PERDE/ CELOTTO: NOME SULLA SCHEDA SENZA IL PREMIERATO NON SERVE

