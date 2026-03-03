Comat e Oversonic scommettono sulla fabbrica dello spazio con RoBee

Comat e Oversonic hanno annunciato una collaborazione con RoBee per sviluppare tecnologie legate alla produzione nello spazio. L’obiettivo è creare una vera e propria fabbrica nello spazio, passando oltre la semplice presenza di satelliti. La partnership mira a innovare i processi industriali e sperimentare nuove soluzioni direttamente nel contesto spaziale. La notizia segna un passo importante nel settore della space economy.

Dalla nuova camera pulita di Settimo Torinese alla robotica cognitiva, la produzione satellitare italiana cerca un salto industriale. Space Industries punta a una filiera più replicabile, mentre Comat entra in Oversonic per portare l'umanoide RoBee dentro processi ad alta affidabilità. La sfida è integrare automazione e controllo senza perdere rigore, rendendo il robot una piattaforma stabile di fabbrica C'è un momento in cui la space economy smette di somigliare a un laboratorio e diventa una fabbrica. Non basta far funzionare un satellite. Bisogna costruirlo in modo ripetibile, dentro standard e procedure che tollerano poco l'improvvisazione.