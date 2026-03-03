Colpito da un ramo mentre taglia un albero morto 48enne nel Bresciano

Da fanpage.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni è deceduto mentre stava tagliando un albero a Tignale, nel Bresciano, dopo essere stato colpito da un ramo che si era staccato durante l’operazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima era impegnata in un’attività di lavoro all’aperto quando si è verificato l’incidente.

Un 48enne è morto dopo essere stato colpito da un ramo caduto mentre tagliava un albero a Tignale (Brescia). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Colpito da un ramo mentre pota un albero, muore operaio 39enne: incidente sul lavoro nel TorineseUn operaio di 39 anni, Danilo Bergagna, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese.

Colpito da un ramo mentre potava le piante: morto sul lavoro un 39enne nel TorineseUn uomo di 39 anni è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo mentre potava le piante di un terreno privato.

Approfondimenti e contenuti su Colpito da

Temi più discussi: Colpito da un ramo durante una potatura, morto nel Reggiano; Ucciso da un grosso ramo caduto da un albero durante i lavori di giardinaggio; Muore colpito da un ramo durante la potatura nel cortile di un amico. VIDEO; Colpito da un ramo durante una potatura, morto nel Reggiano.

colpito da colpito da un ramoColpito da un ramo mentre taglia albero, morto 48enne nel Bresciano(Adnkronos) - Un uomo di 48 anni è rimasto ucciso da un ramo caduto mentre tagliava un albero. E' accaduto poco le 11 a Tignale, in provincia di Brescia. L'uomo si trovava nei boschi della località Fo ... cn24tv.it

colpito da colpito da un ramoMorto schiacciato da un albero che stava tagliando, dramma a TignaleInfortunio mortale a Tgnale, dve un uomo di 48 anni è morto questa mattina nel bosco di località Fornaci colpito da un albero mentre era mpegnato in operazioni di taglio. brescia.corriere.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.