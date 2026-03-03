Colpito da un ramo mentre taglia un albero morto 48enne nel Bresciano

Un uomo di 48 anni è deceduto mentre stava tagliando un albero a Tignale, nel Bresciano, dopo essere stato colpito da un ramo che si era staccato durante l’operazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima era impegnata in un’attività di lavoro all’aperto quando si è verificato l’incidente.

Un 48enne è morto dopo essere stato colpito da un ramo caduto mentre tagliava un albero a Tignale (Brescia). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.