colpita da droni chiusa ambasciata usa a riad

Un attacco con droni ha colpito l'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, portando alla chiusura temporanea del complesso. Nessun ferito è stato segnalato, ma sono stati rilevati danni strutturali. Le autorità locali hanno avviato le indagini e rafforzato le misure di sicurezza nella zona. La situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte delle forze di sicurezza.

Un attacco è stato sferrato contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell’Arabia Saudita. L’attacco, avvenuto con due droni senza pilota, ha causato un piccolo incendio e danni materiali all’edificio. “Risponderemo”, ha fatto sapere il presidente Usa Donald Trump. L’ambasciata statunitense ha confermato l’attacco e ha invitato le persone a tenersi lontane, annunciando la chiusura temporanea della sede. “Evitate l’ambasciata fino a nuovo avviso a causa dell’attacco alla struttura”, si legge in un comunicato stampa, invitando i cittadini americani a “rifugiarsi sul posto”. Secondo fonti della difesa saudita, non è stato il solo attacco nella zona: ben otto droni sono stati intercettati e distrutti vicino alle città di Riyadh e Al-Kharj. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

