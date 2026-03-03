Con l’arrivo della primavera, il mondo del trucco si colora di tonalità pastello e finiture leggere, ispirandosi alle atmosfere di Bridgerton. Le novità in fatto di beauty includono palette di ombretti delicate, rossetti morbidi e texture eteree che si adattano alle giornate più soleggiate. La tendenza si conferma tra le preferite di chi cerca un look fresco e romantico per la stagione.

La primavera è finalmente arrivata e con lei esplode il desiderio di rinnovare la nostra trousse trucco per accogliere al meglio la bella stagione. Se c'è una tendenza assoluta che sta dominando le nostre bacheche e i nostri cuori in questo 2026 è senza dubbio l'estetica romantica e sofisticata portata sullo schermo dalla nuovissima stagione di Bridgerton. I beauty look delle attrici protagoniste sono tornati a farci sognare a occhi aperti grazie a un'allure eterea, dominata da colori soft e delicati che si sposano perfettamente con l'inizio della primavera. Parola d'ordine? Freschezza assoluta e super glow! Il segreto di questo stile risiede tutto nell'esaltare i lineamenti in modo delicato e impalpabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Colori pastello e allure eterea: ecco il make up da copiare ora se sei in fissa con Bridgerton

Quest’inverno osa con i colori: il look fucsia di Lorella Cuccarini è tutto da copiareDalle passerelle ai programmi TV, il maglione fucsia conquista la scena invernale: consigli pratici per abbinarlo e rendere unico ogni outfit della...

Addio pareti bianche o pastello: quali sono i colori da non avere in casa nel 2026Quale colore scegliere per le pareti casalinghe? Stando alle tendenze del 2026, bisogna dire addio al bianco e alle tinte pastello: ecco tutte le...

Aggiornamenti e notizie su Colori pastello

Discussioni sull' argomento Tendenze sposa 2026: ecco gli abiti che spopoleranno quest'anno!; Abiti da cerimonia Luisa Spagnoli 2026, l’ultima collezione.

Colori pastello: idee moda per i look primavera-estate 2024Come indossare il celeste pastello? Soffice come una nuvola, dolce come lo zucchero a velo. Il celeste pastello domina lo spettro delle nuance candy: una scelta cromatica perfetta non solo per i look ... donnamoderna.com

Colori pastello: tutte le nuance da sfoggiare durante la Primavera 2024Sarà per l’aria che diventa più frizzante, sarà che le temperature piano piano cominciano ad alzarsi, sarà che i colori e il profumo dei fiori iniziano a dominare tutto, fatto sta che con l’arrivo ... alfemminile.com

Cucina allegra! Morbidi colori pastello, rose sfumate e ricami floreali: in cucina arrivano Easter Bunny, uova decorate e teneri pulcini. I simboli pasquali più amati, legati a rinascita e primavera… con tutta la magia della caccia alle uova! Asciugapiatti “C - facebook.com facebook