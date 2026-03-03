Colli Aniene ancora crolli e infiltrazioni nel nuovo mercato da un milione di euro

A Colli Aniene, nel nuovo mercato da un milione di euro, si registrano ancora problemi di infiltrazioni d’acqua e crolli. I commercianti segnalano muffa sul soffitto e pezzi di gesso che si staccano a terra, nonostante le piogge siano terminate da settimane. Nell’area dell’ex mercato Tiburtino Sud, le criticità persistono e continuano a creare disagi per gli operatori commerciali.

Muffa sul soffitto. Il gesso che, impregnato d’acqua, si stacca e cade a terra. Nonostante le piogge siano cessate da tempo, nell’ex mercato Tiburtino Sud a Colli Aniene i commercianti continuano ad avere problemi con i nuovi box. Come si vede dalle immagini, in due box, nello specifico uno alimentare e uno di vendita di prodotti per la casa, il controsoffitto ha improvvisamente ceduto. Il cartongesso, infatti, era impregnato d’acqua tanto che, in un video che RomaToday ha potuto visionare, bastava calpestarlo per fare uscire il liquido, come se fosse una spugna. I soffitti, poi, hanno svelato un’amara verità: sono ricoperti di muffa. Non proprio il massimo, ovviamente, per un mercato con una grande vocazione per i prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Romatoday.it

