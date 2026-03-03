A Rimini si tiene un evento di formazione e memoria nel basket, in concomitanza con la Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West. Due allenatori, Marco Ramondino e Max Menetti, sono i relatori principali dell'iniziativa. L'evento si rivolge ad allenatori e addetti ai lavori, offrendo un momento di riflessione e aggiornamento sulle tematiche legate alla pallacanestro.

Un evento di formazione e memoria nel basket si svolge in occasione della Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West. USAP organizza il clinic per allenatori “Mario Blasone” 2026, in partnership con la Lega Nazionale Pallacanestro, il Comitato Nazionale Allenatori e Rinascita Basket Rimini. L’iniziativa onora la figura di Mario Blasone, allenatore benemerito d’Eccellenza FIP scomparso il 4 gennaio a 85 anni, celebre per la carriera internazionale e per avere formato staff e giocatori in oltre sessanta Paesi. Il programma propone una giornata di approfondimento, con attenzione ai principi di attacco contro i cambi difensivi e alla costruzione di sistemi difensivi coerenti, offrendo strumenti pratici e stimoli tecnici agli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Clinic USAP per allenatori a Rimini: Marco Ramondino e Max Menetti relatori

Max Menetti: "Treviso ha qualcosa nella sfida con MilanoLa cronaca della sfida tra Olimpia Milano e Treviso Basket viene presentata attraverso una lettura mirata ai fattori chiave della serata, in un...

Leggi anche: Per Max Alvini i migliori allenatori sono italiani

Aggiornamenti e notizie su Marco Ramondino

Discussioni sull' argomento Clinic Usap Mario Blasone con coach Ramondino e Menetti il 14 marzo in Coppa Lnp; Sabato 14 Marzo a Rimini clinic USAP per allenatori Mario Blasone. Relatori Marco Ramondino e Max Menetti; EuroLega, prime conseguenze del conflitto in Medio Oriente: EuroLeague rinvia Maccabi - Hapoel Tel Aviv e Partizan - Dubai.

Rimini: clinic USAP per allenatori Mario Blasone. Relatori Marco Ramondino e Max MenettiIn occasione della Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West, l’USAP (Unione Sindacale Allenatori di Pallacanestro) organizza il clinic per allenatori Mario Blasone 2026, ... pianetabasket.com

MERCATO OLIMPIA MILANO Secondo Repubblica, Olimpia su Andrea Loro: pronto buyout per Tortona. Mentre in panchina, come assistente, può arrivare Marco Ramondino. L'indiscrezione: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-milano-p - facebook.com facebook

Marco Ramondino nello staff di Olimpia Milano nella prossima stagione Ne parla Repubblica-Milano oggi in edicola. x.com