Claudio Bisio fa tappa a Bari con lo spettacolo ' La mia vita raccontata male'

Claudio Bisio sarà a Bari con lo spettacolo 'La mia vita raccontata male'. L’attore e comico proporrà una serata dedicata all’incontro con il pubblico, alternando momenti di comicità e riflessione. Lo spettacolo prevede la narrazione di storie personali e situazioni quotidiane, interpretate con il suo stile caratteristico. L’evento si terrà in una sala teatrale della città, con biglietti disponibili in prevendita.

Arriva prima a Foggia-Teatro Giordano (10 e 11 marzo) e poi a Bari-Teatro Piccinni (dal 13 al 15 marzo) nell'ambito delle stagioni teatrali del Comune di Foggia e del Comune di Bari, lo spettacolo La mia vita raccontata male, un appuntamento atteso che si inserisce nei cartelloni promossi da Puglia Culture. Un po' romanzo di formazione, uno spettacolo tra musica e parole ispirato ai testi di Francesco Piccolo, che racconta ricordi, inciampi e scelte di una vita capace di riflettersi in quella di tutti. Un racconto per frammenti tra deviazioni, errori e intuizioni che a posteriori rivelano una traiettoria sorprendentemente coerente dell'esistere.