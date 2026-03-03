Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Ecco la classifica marcatori della Serie A 2025-2026. Mateo Retegui si è distinto con 25 reti, conquistando il titolo di miglior realizzatore del campionato. La sua performance ha superato quella degli altri attaccanti in modo evidente, mentre diversi giocatori si sono avvicinati, ma nessuno è riuscito a raggiungerlo. La stagione ha visto anche altri nomi noti nel reparto offensivo.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.