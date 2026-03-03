A Roma Est, tre uomini di origini argentina, cubana e cilena, di 23, 28 e 31 anni, sono stati fermati dalla polizia dopo aver travolto e ucciso una famiglia mentre fuggivano da un controllo. I clandestini, tutti irregolari, sono stati arrestati subito dopo l’incidente. L’incidente ha causato la morte di più membri della famiglia coinvolta.

A bordo tre ladri sudamericani, ora in arresto. Nello scontro morti padre, madre e figlio 42enne In fuga dalla polizia, travolgono e uccidono un'intera famiglia a Roma Est. I criminali, un argentino, un cubano e un cileno, 23, 31 e 28 anni, irregolari, sono stati arrestati da una volante subito dopo il drammatico incidente. Il pm Giulia Guccione ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di apparecchiature elettroniche per disattivare sistemi antifurto, jammer, e arnesi da scasso (cacciaviti e grimaldelli). A perdere la vita Giovanni Battista Ardovini, 70 anni, la moglie Patrizia Capraro, 63 anni, il figlio Alessio Ardovini, 42 anni, di ritorno da una festa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Clandestini in fuga dalla polizia: un frontale stermina una famiglia

Famiglia uccisa a Roma: «I tre forse in fuga perché clandestini». L'allarme su Youpol, la dashcam e il supertestimoneAl conducente della Yaris, un argentino di 24 anni, è stata amputata una gamba. Dopo la fuga a tutta velocità ha iniziato a zigzagare per seminare la volante, poi ha saltato la corsia in via Collatina ... msn.com

Fuori dal coro. . Gli occupanti abusivi stranieri clandestini che da ottobre 2024 vivono in casa di Domenica e sua figlia Maria a #Taurianova senza pagare. Uno dei due ha un decreto di espulsione dall'Italia. Il servizio di Andrea Catino a #Fuoridalcoro - facebook.com facebook

Carceri minorili piene di clandestini e di minori stranieri non accompagnati (o presunti tali). È necessario blindare i nostri confini per evitare che extracomunitari entrati illegalmente ci portino la guerra in casa. Su questo, al Governo e in Europa, la Lega c’è! x.com