Cinquantenne si sente male nella notte | inutile la corsa in ospedale

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, una cinquantenne si è sentita male e non è riuscita a salvarsi, nonostante il trasporto in ospedale. La donna, conosciuta come parrucchiera, è deceduta nel corso della notte. La notizia ha suscitato dolore nella comunità di Monselice, dove era molto stimata. Le cause del decesso sono ancora da chiarire.

La disgrazia si è materializzata nella notte tra il 2 e il 3 marzo a Monselice. A morire è stata Chiara Gabellotto, 50 anni, stimata parrucchiera. Il compagno ha dato l'allarme al 118, ma poco dopo il ricovero è spirata Un grave lutto ha colpito la comunità di Monselice. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio è morta Chiara Gabellotto, stimata parrucchiera. Aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione la donna mentre si trovava a dormire a casa con il compagno, ha avvertito un malessere. Ha fatto in tempo a svegliare l'uomo che ha subito chiesto l'intervento del Suem 118. All'arrivo dei sanitari il quadro clinico è subito apparso disperato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

