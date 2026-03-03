Cina in corso le celebrazioni per il Festival delle lanterne

In Cina, nell’antica cittadina di Pingyao, si tengono le celebrazioni per il Festival delle lanterne. L’evento ha richiamato numerosi turisti, attirandoli tra le strade e le piazze della località situata nella provincia dello Shanxi. Le celebrazioni sono in corso e coinvolgono una grande partecipazione di visitatori.

JINZHONG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il Festival delle lanterne ha attirato molti turisti nell'antica cittadina di Pingyao, a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Il Festival delle lanterne cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese. Quest'anno è stato celebrato il 3 marzo.(ITALPRESS). -Foto Xinhua- In Cina, il drago è un simbolo di buon auspicio che rappresenta fortuna, potere e saggezza.