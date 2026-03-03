Il Comune di Cavezzo ha annunciato l’inizio dei lavori di rifacimento del camminamento dell’anello 2 del Cimitero Centrale. Nei prossimi giorni, si procederà con le operazioni di riparazione dopo i danni causati dal sisma. Le squadre incaricate cominceranno le attività di sistemazione per ripristinare l’area interessata. Il cimitero sarà interessato da interventi di riparazione nelle zone colpite.

Il Comune di Cavezzo informa la cittadinanza che nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori di rifacimento del camminamento dell’anello 2 del Cimitero Centrale. Durante lo svolgimento del cantiere alcune aree saranno temporaneamente non percorribili; la comunicazione è rivolta in particolare alle famiglie e ai cittadini che si recheranno al cimitero, ai quali si chiede comprensione e attenzione alla segnaletica presente. L’intervento riguarda il ripristino di una porzione specifica del cimitero, corrispondente all’anello 2, che presenta da tempo criticità strutturali e condizioni di degrado. I lavori prevedono il consolidamento delle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimitero danneggiato dal sisma. Al via i lavori all’anello 2

Cimitero di Cavezzo, al via i lavori sul camminamento dell'anello duePrevisto, tra le altre cose, il consolidamento delle murature, il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione dei gradini di accesso Il Comune...

