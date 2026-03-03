Ciclone Harry l' elenco delle aziende di Palermo e della provincia che riceveranno un contributo

La Regione ha pubblicato il decreto che elenca le aziende di Palermo e della provincia che riceveranno contributi straordinari. Questi fondi sono destinati a coprire i danni provocati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. L’elenco riguarda le imprese che hanno presentato domanda e che sono state approvate per ricevere il sostegno finanziario.

La Regione ha pubblicato il decreto con le aziende che accederanno ai contributi straordinari per i danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Sono 1.135 le richieste ritenute ammissibili, tra quelle pervenute alla piattaforma attivata da Irfis o tramite i Comuni entro lo scorso 28 febbraio. Oltre una sessantina riguardano Palermo, diverse anche le domande accolte dai centri della provincia. Il sostegno, fino a un massimo di ventimila euro per ciascuna impresa è finalizzato alla immediata ripresa delle attività economiche interrotte a seguito degli eventi eccezionali avvenuti lo scorso gennaio. Il decreto è stato firmato oggi da Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento delle Attività produttive.