Al Palo 13 si svolge una tradizione carnevalesca che coinvolge gli Sturla, riconosciuti come simbolo di festa e solidarietà. Secondo quanto affermato, il Carnevaldarsena sarebbe il secondo Carnevale d’Italia, ma ora si parla di un terzo evento legato proprio a questa zona. La manifestazione richiama molti partecipanti e si distingue per il suo stile autentico e conviviale.

"Se il Carnevaldarsena è il secondo Carnevale d’Italia dopo quello di Viareggio, come disse l’indimenticabile presidente Tofanelli, ora possiamo dire che il “Palo 13“ è il terzo". L’investitura arriva da Beppe Vannucchi, consigliere della Fondazione Carnevale ma da sempre un tifoso degli Sturla. Un gruppo di amici nato sulle tribune del PalaBarsacchi e legato dalla gioia per l’insperato gol di Antonio Sturla che nell’85 proiettò il Cgc nel massimo campionato di hockey quando nessuno, ormai, ci credeva. E che da nove anni con lo Sturla-Bar del Carnevale – omaggio all’impossibile che diventa possibile – ha riscritto la geografia del corso mascherato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Ci si vede al Palo 13". Dove ci sono gli Sturla c'è il vero Carnevale. E anche la solidarietà

