Chiude il ristorante Pierino Penati | addio a una parte della storia della cucina brianzola

Il ristorante Pierino Penati ha chiuso le sue porte, segnando la fine di una presenza storica nella cucina brianzola. Situato nella Brianza lecchese, era conosciuto come il punto di riferimento per molti clienti di Monza e dintorni. La struttura, nota come Pierino, era tra i locali più frequentati e apprezzati della zona, attirando un pubblico vario nel corso degli anni.

Un punto di riferimento anche per tantissimi brianzoli che in quel locale hanno festeggiato i momenti più belli e importanti della loro vita Per tutti era il Pierino. E anche se ubicato nella Brianza lecchese, per i monzesi era uno dei ristoranti più famosi e frequentati. Dopo oltre 80 anni di storia anche lo storico ristirante Pierino Penati di Viganò abbassa definitivamente la saracinesca. E lo fa usando i social. Lo fa con un post sulla pagina Facebook del noto locale lasciando i suoi clienti di stucco. Perché per molti brianzoli il Pierino era stato il luogo delle feste, delle cerimonie, delle cene e dei pranzi importanti della famiglia. Così che questa parte di storia e di ricordi si trova, improvvisamente, a svanire dando fine a un’epoca. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

