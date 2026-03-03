Chieti arretra | -200 posti e -83mila ore nel 2025

Nel 2025, la provincia di Chieti ha registrato una perdita di circa 200 posti di lavoro e di 83mila ore nel settore delle costruzioni, secondo i dati più recenti. La regione Abruzzo, in generale, sta attraversando un periodo di rallentamento nel comparto edile, ma Chieti si distingue come l’area più colpita da questa tendenza di calo.

Il settore delle costruzioni in Abruzzo sta attraversando una fase di assestamento, dove la provincia di Chieti emerge come un caso isolato di contrazione. Mentre il resto della regione registra incrementi, l'area chietina ha scomparire 200 posti di lavoro e oltre 83.000 ore lavorate nel confronto tra il 2024 e il 2025. Questa dinamica non rappresenta un collasso del comparto, ma piuttosto una riorganizzazione profonda che sposta il baricentro verso la qualità del costruire. Il segretario generale della Filca Cisl, Giancarlo De Sanctis, sottolinea come i dati evidenzino un passaggio storico: si abbandona la logica della quantità per puntare su standard professionali più elevati e su una gestione più attenta delle risorse umane.