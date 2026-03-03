Chiesto il processo per il Mister Asfalto di Roma | tutte le accuse a Pellegrini

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Mirko Pellegrini, noto come 'Mister Asfalto', in relazione a un procedimento per corruzione e frode nelle forniture pubbliche. Pellegrini è un imprenditore attivo nei lavori di asfaltatura e manutenzione stradale nella città. La richiesta di processo è stata presentata ufficialmente e riguarda le accuse di aver commesso reati legati a pratiche illecite nel settore.

Corruzione e frode nelle forniture pubbliche: sono queste le accuse per cui la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Mirko Pellegrini, detto 'Mister Asfalto' imprenditore impegnato nei lavori di asfaltatura e manutenzione stradale nella Capitale. Secondo quanto riportato nell'avviso di chiusura delle indagini firmato dal pm Lorenzo Del Giudice, sarebbero stati versati 30mila euro ad un pubblico ufficiale perché favorisse l'imprenditore. Il denaro, insieme a due orologi di valore, sarebbe servito a evitare verifiche o a indirizzare i controlli sulla corretta esecuzione degli interventi nei cantieri dell'asse Acqua Acetosa-Ostiense, così da garantire profitti illeciti legati a presunte irregolarità nelle forniture.