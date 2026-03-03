Chiari | giornata del riuso mercatino nel parco di villa Mazzotti

A Chiari si svolge una giornata dedicata al riuso con un mercatino nel parco di villa Mazzotti. Privati, hobbisti e creativi espongono oggetti propri, usati o destinati alla dismissione, alcuni rivisitati o trasformati per una seconda vita. L’evento offre l’opportunità di scambiare e acquistare prodotti che altrimenti sarebbero stati smaltiti. La manifestazione si tiene nel parco di villa Mazzotti.