Chiari | giornata del riuso mercatino nel parco di villa Mazzotti
A Chiari si svolge una giornata dedicata al riuso con un mercatino nel parco di villa Mazzotti. Privati, hobbisti e creativi espongono oggetti propri, usati o destinati alla dismissione, alcuni rivisitati o trasformati per una seconda vita. L’evento offre l’opportunità di scambiare e acquistare prodotti che altrimenti sarebbero stati smaltiti. La manifestazione si tiene nel parco di villa Mazzotti.
Privati, hobbisti, creativi che espongono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, oggetti rivisitati o trasformati per avere una seconda vita. Il mercatino dell’usato come valorizzazione ai fini ecologici.E’ risaputo che per ogni oggetto che a noi non. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
