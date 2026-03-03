Chiara Iezzi | Quando sono tornata a Sanremo soffrivo di depressione e attacchi di panico La gente mi vedeva strana intontita erano i farmaci

Chiara Iezzi ha raccontato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico al suo ritorno a Sanremo. La cantante ha spiegato che le persone intorno a lei la vedevano strana e intontita, attribuendolo all’effetto dei farmaci. Durante il periodo della reunion con Paola & Chiara, aveva paura di non essere in grado di affrontare un palco così impegnativo.

L’idea di tornare all’Ariston era «meravigliosa», ha spiegato a Verissimo, ma Paola Iezzi aveva il timore di non riuscire ad affrontare, al suo meglio, un palco tanto prestigioso quanto impegnativo. «Sanremo ti incute timore: vuoi essere perfetto. Una parte di me si chiedeva se fossi in grado di affrontare tutti questo. Se faccio fatica a uscire di casa per andare a fare una passeggiata, riuscirò ad andare sotto i riflettori dell’Ariston?», si chiedeva in quel periodo. Il ritorno del duo, con il brano Furore, è stato accolto con grande calore dal pubblico, ma per Chiara Iezzi è stato anche un banco di prova personale. E non sono mancate le incomprensioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Chiara Rabbi tra ansia e attacchi di panico, lo sfogo social: “Mi sento una fallita”Dai telespettatori si è fatta conoscere a Uomini e Donne, dal programma Chiara Rabbi era uscita insieme a Davide Donadei.

