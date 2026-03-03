Il 10 marzo, Chiara Civello si esibirà in concerto a Foggia presso l’Aula Magna dell’Università, situata nel complesso dell’Ateneo Valeria Spada. L’evento inizierà alle 20, con l’ingresso aperto a partire dalle 19. La cantante sarà sul palco per un’esibizione dal vivo che coinvolgerà il pubblico presente nella città pugliese.

Chiara Civello sarà in concerto a Foggia martedì 10 marzo. L’evento avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Ateneo Valeria Spada a partire dalle 20 (ingresso a partire dalle 19.30).Chiara Civello, considerata una delle voci più eleganti e internazionali della scena musicale italiana, porterà sul. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Teatro Vittorio Emanuele, in concerto Chiara CivelloDomenica 8 marzo alle ore 17,30 al teatro Vittorio Emanuele ci sarà in concerto Chiara Civello.

All'Università di Foggia c'è la rassegna 'Incontri Musicali 2026'Trasformare l’Ateneo in un ecosistema culturale dove la musica diventa strumento di dialogo interculturale.

Una raccolta di contenuti su Chiara Civello

Temi più discussi: Chiara Civello in concerto all’Università di Foggia - FoggiaToday; Chiara Civello in concerto all’Università di Foggia, appuntamento in aula magna; Concerto di Chiara Civello all’Università di Foggia: ecco come partecipare; 10 MAGGIO: CHIARA CIVELLO IN CONCERTO ALL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA.

Chiara Civello in concerto all'Università di FoggiaChiara Civello sarà in concerto a Foggia martedì 10 marzo. L’evento avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Ateneo Valeria Spada a partire dalle 20 (ingresso a partire dalle 19.30). foggiatoday.it

CHIARA CIVELLO Chiara Civello in concerto all’Università di Foggia il 10 marzo. Tutte le infoFoggia, 1 marzo 2026 – L’Università di Foggia annuncia con entusiasmo la nuova data del concerto di Chiara Civello, originariamente programmato per dicembre 2025 e ora riprogrammato per martedì 10 ... statoquotidiano.it

Chiara Civello in concerto all’Università di Foggia il 10 marzo - facebook.com facebook