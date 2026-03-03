Chi può fare domanda per i 13 spazi gratuiti per artisti e creativi | il bando comunale

Il Comune di Bologna ha aperto un bando rivolto a artisti e creativi interessati a usufruire di 13 spazi gratuiti disponibili nel centro della città. Questi spazi, attualmente vuoti, saranno destinati a progetti artistici e culturali, offrendo un’opportunità concreta per chi desidera lavorare e proporre nuove idee senza costi di affitto. La domanda può essere presentata da chi soddisfa i requisiti indicati nel bando ufficiale.

Bologna, 2 marzo 2026 – Spazi vuoti che tornano a vivere, serrande che si rialzano per fare posto a idee, progetti, creatività. Il Comune scommette sugli artisti e sugli operatori culturali per ridare energia a diversi angoli della città, mettendo a disposizione 13 immobili di proprietà pubblica in comodato d’uso gratuito. A chi è rivolto il nuovo avviso pubblico del Comune Il nuovo avviso, pubblicato dal Settore Cultura e Creatività, punta a sostenere concretamente il tessuto culturale bolognese, offrendo a canone zero locali da destinare a studi d’artista, laboratori e spazi dedicati alla produzione contemporanea. L’obiettivo è duplice: da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

