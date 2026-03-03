chi era nitto santapaola

Nitto Santapaola, noto boss catanese, è deceduto ieri. Aveva rapporti con i corleonesi di Totò Riina e fu coinvolto in diverse operazioni criminali. La sua figura è stata spesso collegata a episodi di violenza e alle attività della cosca di Catania. La sua morte segna la fine di una delle figure più note nel panorama criminale siciliano.

Il boss catanese morto ieri ebbe legami con i corleonesi di Totò Riina, e partecipò alle stragi mafiose più note e violente Nitto Santapaola, il boss catanese morto a 87 anni lunedì a Milano, è stato tra i più potenti e temuti protagonisti della mafia siciliana per decenni. Era soprannominato il “cacciatore” per via della sua passione per la caccia, e la sua storia è legata ad alcune delle peggiori stragi di mafia avvenute in Italia, come quelle di Capaci e di via d’Amelio, al feroce clan dei corleonesi, e ad alcuni noti omicidi come quello del giornalista siciliano Pippo Fava. In 33 anni di carcere Santapaola non ha mai collaborato con la giustizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Nitto Santapaola, chi era il boss di Cosa Nostra morto a OperaRitenuto tra i mafiosi più sanguinari, ha avuto un ruolo nelle stragi di Capaci e Via D’Amelio e nell’omicidio del giornalista Giuseppe Fava.

Morto il sanguinario boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola: le stragi e gli omicidi, chi eraBenedetto “Nitto” Santapaola è morto a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, struttura dedicata anche ai...

