Chi è Maura la moglie di Ciro Priello | Una compagna di giochi incredibile

Maura Iandoli è la moglie di Ciro Priello, con cui è insieme dal 2015 e si sono sposati nel 2022. Dalla loro unione è nata Anna, la loro unica figlia. Maura viene descritta come una compagna di giochi incredibile. La coppia vive un rapporto stabile e ha condiviso momenti importanti nel corso degli anni.

Maura Iandoli è nata a Napoli nel 1992 ed ha alle spalle un passato nel mondo dello spettacolo, dedicandosi a recitazione, canto e ballo.

Ciro Priello è sposato da quasi due anni con Maura Iandoli, la donna con cui fa coppia fissa oramai da dieci anni.

