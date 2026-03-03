Chi è l’ex marito di Patrizia Mirigliani e padre del figlio Nicola Antonello Pisu | Non c’è mai stato

Antonello Pisu è l’ex marito di Patrizia Mirigliani e padre del suo figlio Nicola. Patrizia Mirigliani ha spesso menzionato Pisu nelle sue interviste, chiarendo che tra loro non è mai esistita una relazione reale. Pisu, quindi, è conosciuto principalmente come il padre di Nicola e come figura legata alla vita di Mirigliani, senza aver avuto un ruolo attivo nelle vicende pubbliche di quest’ultima.

Patrizia Mirigliani ha parlato spesso di Antonello Pisu, suo ex marito e padre di suo figlio Nicola. Sui motivi che negli anni abbiano condotto Patrizia Mirigliani a separarsi dal padre di suo figlio, vige il più stretto riserbo. Ma in una vecchia intervista rilasciata a Oggi, la Mirigliani non ha nascosto di sentire il peso della sua solitudine: “Sono orgogliosa del mio lavoro. Il mio unico dispiacere è di non avere un uomo accanto. Si dice che dietro un grande uomo c’è una grande donna. Dietro una donna affermata, invece, spesso non c’è nessuno. I maschi purtroppo vivono ancora la carriera delle donne come una minaccia”. Purtroppo il loro rapporto è finito molto male, dato che dopo essere stati insieme per diversi anni il tutto è finito dopo un tradimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

