Che successo per il ‘Galà Emilia’ di acrobatica aerea

Domenica scorsa si è tenuto il “Galà Emilia” a Reggio, un evento organizzato dal Csi dedicato all’acrobatica aerea. La manifestazione ha visto esibirsi atleti e performer in varie discipline di acrobatica, attirando un pubblico interessato alle discipline meno visibili del panorama sportivo. L’evento si è svolto in un contesto di spettacolo e competizione, con numerosi partecipanti coinvolti in prove di destrezza e equilibrio.

Proseguono gli eventi targati Csi Reggio riguardanti discipline che hanno meno visibilità: domenica la scorsa si è tenuto il "Galà Emilia", all'insegna di esibizioni di acrobatica aerea. Più di trenta coreografie a tessuti e cerchio aereo, sia individuali che a coppie (24 atlete in gara, dalle piccole "Baby" classe 2018-2019 fino alle ragazze più esperte della categoria "Senior"), hanno animato per quasi tre ore la palestra della società "Gymnastx" di Reggio, che ha organizzato l'evento col Csi. Oltre alla Gymnastx, società di casa, ha partecipato anche la "Palestra Arti d'Oriente". A stilare la classifica Valentina Quargentan, acrobata d'eccellenza e istruttrice, che a causa di un infortunio dall'anno scorso ha intrapreso la carriera di giudice per le discipline aeree.