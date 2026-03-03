Ceva Logistics | 27,3 milioni sequestrati per frode fiscale

La Guardia di Finanza ha sequestrato 27,3 milioni di euro a Ceva Logistics durante un’operazione a Milano avvenuta martedì 3 marzo. L’azione, condotta nel settore della logistica, ha portato al sequestro di una somma rilevante nel corso di un’indagine per frode fiscale. La società coinvolta si trova ora sotto i riflettori delle autorità.

Nel cuore della logistica milanese, la Guardia di Finanza ha portato a termine un'operazione decisa nella mattinata di martedì 3 marzo. Il provvedimento, firmato dal pm Paolo Storari, ha colpito Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics Italy spa, entrambe con sede ad Assago. L'intervento prevede un sequestro preventivo per oltre 27,3 milioni di euro, legato all'ipotesi di dichiarazioni fraudolente tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti. L'ombra sui serbatoi di manodopera Le indagini milanesi si concentrano su quelle realtà definite come serbatoi di manodopera, dove il confine tra lavoro regolare e irregolare è stato sfalsato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

